Im Grenzland zwischen Finnland und Russland lebt der kleine Halbwaise Pietari (Onni Tommila) mit seinem bärbeissigen Vater Rauno (Jorma Tommila) auf einer Rentierranch. Die Stille der Schneelandschaft erschüttern Explosionen auf dem nahe gelegenen Berggipfel. Sie ruinieren den Jägern das überlebenswichtige Geschäft, bietet sich ihnen doch der Anblick Hunderter von Rentierkadavern, die durch die Knallerei verstörte Wölfe gerissen haben - so jedenfalls vermutet man. Oder treibt am Ende ein Monster sein Unwesen, das die US-Amerikaner bei ihren geheimen Grabungen zutage gefördert haben? Eine jahrhundertealte Legende erzählt von einer schrecklichen Kreatur, von der Dorfbevölkerung auf das brüchige Eis des Sees gelockt und als Eisblock tief im Berg vergraben. Der kleine Pietari glaubt zu wissen, um welch ein Wesen es sich dabei handelt: den Weihnachtsmann. Es war ein Werbefilmstudio, das 2003 die pfiffige Idee hatte, in Lappland drei Jäger auf die Fährte des Weihnachtsmannes zu setzen. Dem Regisseur der beiden kurzen Filme, Jalmari Helander, schlug dermassen große Begeisterung entgegen, dass er sich mit internationaler Finanzierung an einen Langspielfilm wagte. "Rare Exports" bedient sich Klischees von Horrorstreifen wie "The Thing" und setzt diese in einen Film um, der es zum Vergnügen des Publikums sogar ernst zu meinen scheint. Der Filmkritikerpapst Roger Ebert beschied der "mustergültigen Horrorfilmparodie" Originalität, Risikobereitschaft und eine sorgfältige Umsetzung. Auch hierzulande stiess der Film auf Anerkennung: "Rare Exports" wurde 2010 am Filmfestival von Locarno mit dem Piazza Grande Award ausgezeichnet. Regisseur Jalmari Helander folgte dem Lockruf Hollywoods und drehte einen Blockbuster. Freilich verfimte er "Big Game" in der finnischen Wildnis, und als Ko-Star neben Samuel L. Jackson besetzte er Onni Tommila, den Knaben aus "Rare Exports".