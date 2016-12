Zwischen dem 600 Jahre alten Rathaus, den Bremer Stadtmusikanten und dem Roland wird auch 2016 in der Vorweihnachtszeit in Bremen einer der attraktivsten Weihnachtsmärkte im Norden entstehen. Besonders für die neue Marktmeisterin Mareike Barthels wird der diesjährige Aufbau aufregend. Zum ersten Mal trägt die 31-Jährige die Verantwortung für den kompletten Ablauf. Es ist ein Sprung ins kalte Wasser für die junge Frau, doch sie hofft auf Unterstützung von ihrem Team. Gemeinsam mit ihren Kollegen hat Mareike Barthels aus 400 Schaustellerbewerbungen 180 Aussteller ausgesucht. Diese müssen dann mit ihren Ständen und Buden auf dem historischen Marktplatz von Bremen untergebracht werden. Dafür haben Mareike Barthels und ihr Team genau eine Woche Zeit. Der Aufbau ist jedes Jahr wieder eine gewaltige Herausforderung für die Macher des Bremer Weihnachtsmarktes. Denn wenn die Aussteller mit ihren großen Fahrgeschäften kommen, wird es eng in der Bremer City. Besonders weil mitten über den Marktplatz alle drei Minuten eine Straßenbahn fährt. Da müssen die Organisatoren schnell agieren, um die großen Fahrzeuge rechtzeitig von der Schiene zu bekommen und den Verkehr nicht zu behindern. "die nordreportage" zeigt, wie einer der attraktivsten Weihnachtsmärkte des Nordens entsteht und beobachtet die junge Marktmeisterin mit ihrem Team.