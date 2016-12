Bei einem sogenannten "Zombie-Run" stirbt eines der als Opfer geschminkten Mädchen den echten Tod. Die SOKO-Beamten stellen fest, dass Berit Carstens ein seltsames Hobby hatte. Zusammen mit ihrem Freund Till Ruperti interessierte sie sich für alles, was mit Horror, Mord und Totschlag zu tun hat. Vor allem unaufgeklärte Serienmorde faszinieren die beiden. Im Fall Gunther Plate sind sie bereits auf einige Ungereimtheiten gestoßen. Gunther Plate war vor 15 Jahren einer Mordanklage durch Suizid entgangen. Berit und Till hatten durch akribische Recherche berechtigte Zweifel daran, dass er der Mörder zweier junger Frauen war. Nun ist Berit selbst tot, und die Kommissare stellen eine Verbindung zwischen den zurückliegenden Morden und dem Mord an Berit her.