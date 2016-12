Im Dezember 1971 wurde das deutsch-deutsche Transitabkommen unterzeichnet. Reiseerleichterungen zwischen den beiden deutschen Staaten waren damals ein Ziel des ersten zwischenstaatlichen Abkommens, das für die Bundesrepublik damals die de-facto-Anerkennung der DDR bedeutete. Für die DDR wiederum waren die neu festgelegten Transit-Wege ein wichtiger Devisenbringer. LexiTV erinnert an eine Periode des Kalten Krieges, in der politisch "Wandel durch Annäherung" auf der Tagesordnung stand. Doch was auf und neben den Transitstrecken geschah, war oft absurd und dramatisch.