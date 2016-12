Johann Lafer sucht Deutschlands besten Weihnachtsbäcker. Jeden Tag stellen sich drei Teams dem Urteil des Sternekochs und seiner Jury. Der Gewinner zieht am Mittwoch ins Wochenfinale ein. Unterstützt wird Johann Lafer von der Konditorweltmeisterin Eveline Wild und dem Patissier des Jahres 2015, Ian Baker. Sie verkosten Weihnachtsspezialitäten in 36 Konditoreien und Patisserien in ganz Deutschland auf der Suche nach dem besten Weihnachtsbäcker. Die Suche nach Deutschlands bestem Weihnachtsbäcker führt nach Oelsnitz im Erzgebirge, Gotha und Oelsnitz im Vogtland. Bäckermeister Roman Wunderlich präsentiert der Jury seinen Grubenstollen, der vier Wochen lang in einem stillgelegten Stollen gelagert und vor dem Verzehr mit Rum flambiert wird. Konditormeisterin Katja Walter will die Jury mit ihrem traditionellen Mohnstrietzel überzeugen, und Konditorin Katrin Lattermann mit ihrer Wintertorte. Entscheidend für den Tagessieg aber ist die Umsetzung der Tagesaufgabe von Johann Lafer. Heute wünscht sich der Sternekoch eine Pfefferkuchen-Spezialität aus Liegnitz in Niederschlesien: die Liegnitzer Bombe.