Mehr Termine Inhalt Howard fühlt sich wie ein kleines Kind an Weihnachten. Denn Stephen Hawking wird an seine Uni kommen und er ist dafür eingeteilt, dessen Rollstuhl zu pflegen. Auch Sheldon will den genialen Physiker unbedingt kennen lernen und hofft auf die Hilfe seines Freundes. Doch der lässt Sheldon für dieses Privileg hart schuften. Untertitel: Noch so ein Weichei Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2012 Regie: Mark Cendrowski Gäste: Gäste: Stephen Hawking Folge: 21 FSK: 6 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Penny Kaley Cuoco Howard Wolowitz Simon Helberg Raj Koothrappali Kunal Nayyar Bernadette Rostenkowski Melissa Rauch Weitere Empfehlungen