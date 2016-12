Verrückt nach Meer 19. Dezember | ARD | 16:10 - 17:00 Uhr | Dokureihe Infos

Nach drei Seetagen erreicht die "Grand Lady" den roten Kontinent: Australien! Bei den Passagierinnen Heike und Tochter Kim schlagen die Herzen höher: Heute schließen sie nach zwei Jahren endlich Jill, die dritte im Mutter-Tochter-Gespann, in die Arme! Kapitän Hansen zieht es hoch hinaus. Gemeinsam mit Weltfußballerin Nadine Angerer will er die weltberühmte Harbour Bridge erklimmen - doch die berühmte Sportlerin hat Höhenangst! Auch bei Reiseleiter Bernd geht es rund: Er kämpft beim Ausflug in die Blue Mountains gegen eine Känguruhaar-Allergie und verliert seine Reisegruppe aus den Augen. Untertitel: Hochgefühle in Down Under Laufzeit: 50 Minuten Genre: Dokureihe, D 2016 Folge: 16