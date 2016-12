Festliche Deko-Tipps von Yvonne Willicks und Last-Minute-Geschenkideen von Dieter Könnes - das ist genau, was Sie gebrauchen können? Spitzenkoch Björn Freitag sorgt bei der besinnlichen Weihnachtsfeier mit den Kollegen für das leibliche Wohl. Er hält die Rezepte eher einfach und setzt auf viele regionale und saisonale Zutaten, die in jedem Supermarkt zu bekommen sind. Das Menü ist recht schnell zubereitet, kann aber dennoch beeindrucken - genau das Richtige für die Festtage. Gemeinsam mit Reise-Expertin Tamina Kallert und Moderatorin Anja Backhaus wird an der großen Tafel geschlemmt. Dabei geben die Promis sogar die ein oder andere persönliche Anekdote zum Besten. Bartender Nic Shanker will alle mit seinen winterlichen Cocktails verwöhnen. Sie sind an diesem Tag das kulinarische i-Tüpfelchen und sorgen mit ihren besonderen Aromen für eine gemütliche Stimmung. Alle diejenigen, die auch einen Tag vor Heiligabend noch nicht alles strikt durchgeplant haben, finden hier noch ganz praktische Anregungen, alle anderen können sich schon einmal einstimmen auf frohe und stimmungsvolle Weihnachtstage.