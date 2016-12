Alle Magie scheint von der Erde verschwunden. Nicht einmal die Kinder glauben mehr an den Weihnachtsmann. Wäre da nicht Ayden, ein junges Mädchen, die den Weihnachtszauber in die Welt zurückholen will. Zusammen mit den Kindern aus ihrem Waisenhaus macht sich Ayden auf eine gefährliche Reise in den Norden... Waisenkinder auf der abenteuerreichen Suche nach dem Weihnachtsmann.