Der tödliche Sturz in die Tiefe eines weiblichen Sergeants könnte eigentlich schnell als Suizid abgestempelt werden, bis die Spezialisten des Naval Criminal Investigative Service eingeschaltet werden und sich die Sache genauer ansehen. Zwar spricht die Überwachungskamera des Hauses eine eindeutige Sprache, doch irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen – zumal es just an diesem Ort vor kurzer Zeit einen ganz ähnlichen Fall gab. Und einmal mehr wird die Hartnäckigkeit der Sonderermittler belohnt…