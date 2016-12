Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Heute | ORF 1 | 09:00 - 09:40 Uhr | Frauenserie Infos

Der Skateboard-Profi Tyler leidet an schlimmen Alpträumen, in denen es meist um Stürze aus großer Höhe geht. Dr. Dani Santino versucht mittels Hypnosetherapie, mehr zu erfahren. Unterdessen wird T. K. von der Stalkerin Charisse verfolgt. Es stellt sich jedoch heraus, dass diese nicht völlig grundlos davon überzeugt ist, dass T. K. der Vater ihres Kindes ist. Original-Titel: Necessary Roughness Untertitel: Extremsport Laufzeit: 40 Minuten Genre: Frauenserie, USA 2011 Regie: Andy Wolk Folge: 6 Schauspieler: Matthew Donnally Marc Blucas Nico Scott Cohen Lindsay Santino Hannah Marks Ray Santino jr. Patrick Johnson Terrence King Mehcad Brooks Dani Santino Callie Thorne