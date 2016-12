Eric wächst bei den Wikingern als Sklave auf. Er weiß nicht, dass er der englische Thronfolger und Sohn des Wikingerhäuptlings ist. Bei einem Raubzug vergewaltigte Wikingerhäuptling Ragnar die englische Königin und tötete den König. Der Usurpator Aella übernimmt danach das Zepter in England. Ragnars Sohn Einar geht dort Jahre später ebenfalls auf Beutezug. Er kehrt mit der Braut des Königs, der schönen Morgana, zurück. Bevor er sie zum Eheweib nehmen kann, bringt Eric sie wieder in ihre Heimat. Auch er hat sich in sie verliebt.