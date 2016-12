Zahnarzthelferin Juliane - wenig erfolgreiche Autorin herzerweichender Liebesromane - begegnet in der Praxis ihres Onkels dem charmanten Schweizer Arzt Jean, der ihr als der perfekte Mann erscheint, und seinem ruppigem Freund "Büffel". Leider kehrt Jean gleich wieder in die Schweiz zurück. Juliane verarbeitet ihre stürmischen Gefühle in einem Roman, der ein Hit wird. Eine Filmproduktion erwirbt die Rechte, und der Regisseur ist ausgerechnet Büffel. Juliane hofft nun Jean wiederzutreffen. Juliane ist gelernte Zahnarzthelferin und schreibt mit mäßigem Erfolg Liebesromane. Im Gegensatz zu ihren gefühlvollen Geschichten gibt es in ihrem Privatleben noch kein Happy End: Jürgen, ihr Verlobter, kündigt die Beziehung per E-Mail. Um auf andere Gedanken zu kommen, hilft Juliane ihrem Onkel Hans in der Zahnarztpraxis aus. Als ein mürrischer Notfallpatient mit dem treffenden Spitznamen "Büffel" auftaucht, verliebt Juliane sich unsterblich in dessen charmanten Schweizer Freund Jean. Leider muss dieser gleich abreisen - und so verschwindet der Mann ihrer Träume ruckzuck wieder aus ihrem Leben. Ihre stürmischen Gefühle verarbeitet Juliane daraufhin in ihrem neuen Roman "Melodie des Herzens", der prompt ein Überraschungserfolg wird. Die bekannte Produzentin Antonia Brückner erwirbt sogar die Filmrechte. Zu ihrer großen Überraschung trifft Juliane bei einer Drehbuchbesprechung den Regisseur des Films: Es ist ausgerechnet Büffel. Als Büffel sie zu einer Drehbuchbesprechung in die Schweiz einlädt, wo er die Weihnachtstage "bei einem Freund" in St. Moritz verbringt, sagt Juliane nur zu gerne zu - sie wittert die Chance, Jean wiederzusehen. Doch das freudige Wiedersehen mit ihrem "Mr. Right" beschert Juliane mehr als eine Überraschung.