Heute geht es ums Ganze. Es zeigt sich, was Leonie, Kimberly, Antonia, Caspar, Freddie und Philip während der vergangenen Tage im Vorbereitungscamp in Hessen gelernt haben. Sind alle fit für Norwegen? Ein Wildnistest soll es zeigen! Unberührte Natur erleben ohne Eltern, ohne Internet und Fernsehen? Durch die Wildnis gibt sechs Jugendlichen die Chance, in der rauen, aber wunderschönen Landschaft Norwegens ein ganz besonderes Ferienabenteuer zu erleben spannende Wildnisaktionen inklusive. Fahren alle unsere Helden mit nach Norwegen? Drei Aufgaben müssen die sechs in Zweiergruppen bewältigen, mindestens zwei davon erfolgreich doch schon der Weg zu den Wildnistests per Kompass-Orientierung gestaltet sich schwierig...Leonie, Kimberly, Antonia, Caspar, Freddie und Philip haben das Vorbereitungscamp überstanden heute beginnt ihr Abenteuer Norwegen. Am Tag der Anreise zeigt sich die wilde Natur im hohen Norden von ihrer schönen, aber auch von Ihrer ungemütlichen Seite. Unberührte Natur erleben ohne Eltern, ohne Internet und Fernsehen? Durch die Wildnis gibt sechs Jugendlichen die Chance, in der rauen, aber wunderschönen Landschaft Norwegens ein ganz besonderes Ferienabenteuer zu erleben spannende Wildnisaktionen inklusive. In Folge 6 lernen unsere Helden, wie unberechenbar die Natur sein kann. Das Wetter macht die Wanderung zum ersten Wildnis-Camp zu gefährlich. Also bleiben die sechs einen Tag länger im Startcamp und nutzen die Gelegenheit zum Kayak-Training mit einer Wasserpolo-Partie im Fjord.