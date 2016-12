Auf großer Reise: Der kleine Eisbär hat Spaß im Wasser: Doch Schwimmen lernen ist auch anstrengend. Lars schläft völlig erschöpft am Eisrand ein. Das Eis bricht an einer Stelle, und Lars treibt aufs offene Meer. Als der kleine Eisbär am nächsten Morgen aufwacht, ist er mutterseelenallein, bis er auf einer Insel strandet. In der für ihn unbekannten Welt ist es warm und bunt und nicht kalt und weiß wie am Nordpol. Lars lernt Hippo, das Nilpferd, kennen, und die beiden werden Freunde. Doch der kleine Eisbär bekommt Heimweh und sehnt sich nach Hause zurück. Hippo weiß Rat. Mit der Hilfe seines Freundes Drago, dem Adler, suchen sie den Wal Orca: Er ist der Einzige, der Lars nach Hause bringen könnte.