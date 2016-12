Susanne findet zufällig eine Sammlung ungeöffnete, an Christoph gerichtete Briefe. Einige von ihnen sind älter als zehn Jahre und stammen zu Susannes Erstaunen von Christophs in Magdeburg lebendem Vater Matthias Lentz. Bislang war Susanne eigentlich davon ausgegangen, dass Christophs Eltern nicht mehr leben. Heimlich macht sich Susanne auf die Suche nach Christophs Vater. Sie findet einen alten Mann, der sich nichts sehnlicher wünscht, als Zugang zu seinem Sohn zu finden. Susanne setzt alles daran, dass sich Vater und Sohn insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Hochzeit aussöhnen. Doch Christoph stellt sich stur. Nur Enkelin Rebecca scheint Gefallen an ihrem neuen Opa zu finden. Nicole Sommer stiftet im Zoo weiter Unfrieden. Die junge Tierarztassistentin schafft es zwar nicht, Dr. Fährmann zu verführen, dafür gelingt es ihr aber, Susanne bei ihm anzuschwärzen. Sie scheint damit ihrem Ziel, Susannes Stelle einzunehmen, etwas näher zu kommen. Im Zoo gerät ein Taucher bei der Reinigung des Seebärenbeckens in Gefahr. Ein sonst friedliches Seebärenweibchen greift erst den Taucher und dann Tierpfleger Conny an. Erst nach eingehender Untersuchung findet Susanne die Ursache heraus.