Wilhelm Mehnert kommt in die Sachsenklinik. Dort trifft er auf Barbara Grigoleit, mit der er vor einem Jahr eine kurze Liebesbeziehung hatte. Sie ist erschrocken, denn Wilhelm ist abgemagert, sieht mitgenommen aus und hat einen schweren Hautausschlag im Gesicht. Er hatte damals den Kontakt abgebrochen als Barbara ihre Beziehung vertiefen wollte. Professor Simoni muss Barbara versprechen, Dr. Philipp Brentano bei der Behandlung zu unterstützen. Er diagnostiziert eine Hauterkrankung, die im Zusammenhang mit Tumoren auftritt. Brentano ist davon wenig überzeugt und tippt auf eine Allergenkontamination in Wilhelms Wohnung. Er rät Simoni dringend von einer Tumoroperation ab. Wilhelm würde diese, sollte Brentanos These stimmen, nicht überleben. Alexander Weber ist in Leipzig, um mit Sarah Marquardt die weiteren Schritte für den Beitritt der Sachsenklinik zu seinem Klinikverbund zu besprechen. Er will vermeiden, dass Kathrin Globisch erfährt, dass er und Sarah sich kennen, und verabredet sich danach mit ihr außerhalb der Klinik zum Essen. Der Abend verläuft vielversprechend, und Kathrin beginnt, sich wirklich in Alexander zu verlieben. Doch plötzlich entdeckt Alexander Sarah Marquardt, die ihn im Hotel besuchen will.