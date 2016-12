Die Fahndung nach einem Handtaschendieb beschert Hubsi und Hansi eine Leiche in einem Motorboot - erschlagen von einem schweren Paket Kokain. Die Wucht des Aufpralls lässt darauf schließen, dass der Stoff aus einem Flugzeug über dem See abgeworfen wurde. Bei der Verfolgung eines Handtaschendiebs finden Hubert und Staller ein ans Ufer angetriebenes Motorboot. Im Boot liegt ein toter Mann, offensichtlich erschlagen von einem mehrere Kilogramm schweren Paket Kokain. Angesichts der Wucht des Aufpralls steht für Pathologin Dr. Anja Licht fest, dass der Stoff aus einem Flugzeug über dem See abgeworfen worden sein muss. Das Equipment des Toten verrät, dass das Paket keinen Unschuldigen erwischt hat. Ein Ortungsgerät in den Händen der Leiche und ein Sender am Paket deuten darauf hin, dass der Mann gezielt zum Abfangen der Drogen nachts auf den See gefahren war. Yazid wird damit beauftragt, das defekte Ortungsgerät zu reparieren, um sicherzugehen, dass nicht noch weitere Drogenpakete im See treiben. In der Zwischenzeit machen sich Hubert und Staller auf die Suche nach möglichen Hintermännern. Den beiden wird schnell klar, dass der Tote, der in der Metzgerei Fleischmann gearbeitet hatte, sein kriminelles Nebengeschäft ganz sicher nicht allein aufgezogen hat. Nach einem kurzen Gespräch mit einem Beamten des Landratsamts zeigt sich, dass schon bei der Vergabe der Bootslizenz nicht alles mit rechten Dingen zuging. Und welche Rolle spielt die attraktive Metzgerin Josephine Fleischmann bei dem Fall? Zu den Verdächtigen zählt auch Fred Holzinger. Der schmierige Musikproduzent ist nicht nur Stammkunde der Metzgerei Fleischmann, sondern hat dem Toten auch das Boot zum Sonderpreis verkauft.