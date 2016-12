Der achtjährige Oskar wurde von einem Auto angefahren. Doch obwohl er nur leichte Verletzungen hat, schreit er, sobald er berührt wird. Dr. Klein und ihre Kollegen stehen vor einem Rätsel. Genauso rätselhaft ist Valerie, wieso der neue Freund ihrer Tochter ausgerechnet ein Kiffer sein muss. Prof. Wagner, Valeries Vater, findet diesen Aspekt ob seiner Demenz allerdings durchaus interessant - ein Interesse mit fatalen Folgen. Nanny Abel durchschaut den Plan von Constanze Bernardi, Bernd Lang an sich binden zu wollen, und setzt dessen Mutter Grit unter Druck: Entweder hilft diese ihr, Constanze in die Flucht zu schlagen, oder Nanny weist die Polizei auf einige Ungereimtheiten bezüglich des Verschwindens von Prof. Schäfer hin. Grit gerät immer weiter unter Druck. Luna Haller ist sicher, dass sie schwanger ist, verpasst aber den richtigen Zeitpunkt, Jonas die freudige Nachricht zu überbringen. Als der Moment gekommen ist, hat sie schwer zu schlucken: Nach dem unschön verlaufenen Gespräch mit Prof. Gül hat Jonas sich bei einer Klinik in Dresden beworben.