Rober Twylman erzählt seinem Psychoanalytiker Mordaunt, dass er erpresst wird. Wenn er ein bestimmtes Geheimnis nicht gesteht, wird sein Sohn noch am selben Abend sterben. Was tun? Der Sohn Calvin ist ein begabter Pianist, der mit weiteren Künstlern der Stadt in einer Show auftreten soll. Calvin wird am nächsten Morgen tot neben dem Klavier aufgefunden obwohl alle Türen zu verriegeln waren. Wer konnte sich Zugang verschaffen?