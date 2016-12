15 Jahre Euro - dieses Jubiläum steht kurz bevor. Aber ist es auch ein Grund zum Feiern? LexiTV nimmt in dieser Ausgabe nicht nur unsere aktuelle Währung unter die Lupe, sondern beobachtet auch, wie das Geld im Laufe von Mark der DDR, D-Mark und Euro seinen Wert verändert hat. Und noch weiter zurück in die Geschichte wird geblickt: Eine Ausstellung in Chemnitz veranschaulicht, dass Geld eigentlich nur eine Idee ist, die verschiedene Formen annehmen kann, sogar die eines Steines. Außerdem beschäftigt sich die Sendung mit der Frage, welche Auswirkungen eine völlige Abschaffung des Bargeldes haben würde.