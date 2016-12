Wenn der Winter nach Deutschland kommt, entfliehen Herma und Georg Winkler ihrem Alltag in Leverkusen. Mit ihrem Wohnmobil überwintert das Ehepaar auf einem Campingplatz im Süden Italiens. In Kalabrien leben sie auf engstem Raum für mehrere Monate. Die Nachbarn sind seit Jahren dieselben, vor allem Deutsche, die sich nach Sonne und milderen Temperaturen sehnen. Der Campingplatz ist zwar fest in deutscher Hand, aber auch Skandinavier kommen häufiger. Die gute Seele auf dem Campingplatz "Onda Azzurra" heißt Petra, vor Jahren war sie noch ein Mann. Ohne sie läuft hier nichts, Petra ist die einzige, die italienisch spricht. Sie hilft beim Arztbesuch im Nachbarort, sie leitet den Tai Chi-Kurs am Strand oder sie managt schon mal einen Ausflug in eine der ältesten Städte Italiens - damit die Rentner für einen Moment aus ihrer Campingwelt herauskommen und Land und Leute kennenlernen. Einer hat auf dem Platz das Sagen, Dieter Eifert, der Hesse ist seit zehn Jahren der Platzwart. Der 63-Jährige muss aber auch schon mal durchgreifen, wenn Rentner zu Vandalen werden.