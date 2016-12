Nackte Tatsachen: Spät, aber immerhin: Irgendwann fällt Dinko auf, dass Tommy und alle anderen Einwohner von DeSpray Bay Kleidung tragen. Dinko weiß zwar nicht genau warum, aber seine Nacktheit ist ihm furchtbar peinlich. Nach einer kratzigen Begegnung mit einem Wollpullover erkennt Dinko endlich: Kleidung ist des Erdlings Feind. Und so muss auch Tommy um seinen Kleiderschrank fürchten. Gumpers Bestimmung: Genervt fordert Swanky den Auszug seines rosa Mitbewohners Gumpers. Er soll den Sinn seines Lebens finden. Völlig überfordert stürzt Gumpers in eine Identitätskrise. In der Bäckerei um die Ecke erkennt er in den Lebkuchenfiguren verzauberte Einwohner von DeSpray Bay. Endlich hat er seine Bestimmung gefunden: Er muss die bemitleidenswerten Kreaturen befreien. Erneut ist Tommys Einfühlungsvermögen gefragt. Das Ungeheuer Klattou: Tommy und die Aliens sind schockiert: Captain Spangley will die Stadt verlassen. Angeblich ist das unheimliche Seeungeheuer Klattou hinter ihm her und hat sich in DeSpray Bay angekündigt. Tommy kann ihn zum Bleiben überreden, doch Captain Spangleys Selbstbewusstsein liegt am Boden. Stunden der Vorbereitung auf die Begegnung mit dem Schrecken der Meere beginnen.