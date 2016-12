Im längsten Fluss Italiens, dem Po, ist alles möglich: Flussmonster, Karpfenkolosse und Tunfischtorpedos. Mit Flussmonstern sind die Welse gemeint, die hier Längen von mehr als zweieinhalb Meter erreichen können! In der Spezialausgabe der beliebten Angelserie "Rute raus, der Spaß beginnt!" will das NDR Angelteam mit Andy Gutscher, der im Podelta ein Wallercamp betreibt, versuchen, eines der Flussmonster zu fangen. Der aktuelle Rekord liegt bei einer Länge von 2,64 Metern und 146 Kilogramm Gewicht. Der gebürtige Österreicher Andy Gutscher kennt alle Tricks, um die Giganten zu überlisten. Nicht umsonst wird er in der Anglerszene der "Wallerknaller" genannt. Er zeigt das spezielle Angelgerät für den Welsfang, erklärt die Köder und verrät die besten Angelplätze. Neben Wels kann man im Po auch riesige Karpfen und Zander bis zu ein Meter Länge fangen. Fünf Tage lang sind Moderator Heinz Galling und NDR Angelexperte Horst Hennings fast Tag und Nacht unterwegs, um einen der legendären Welse des Pos zu fangen. Außerdem macht das Team eine Angeltour auf dem Mittelmeer, denn die Adria ist nur eine knappe Autostunde vom Wallercamp entfernt. Hier können Bonitos, Makrelen und auch die "Torpedos der Adria", wie die Tunfische genannt werden, an die Angel gehen. Guide Andy Gutscher hat es sogar geschafft, beim Kajakangeln einen Tunfisch zu überlisten. Als dann der Magen der drei zu knurren anfängt, fangen sie aber erst einmal ein paar Meeräschen. Diese bereiten sie direkt am Po auf einem Holzkohlegrill mit leckeren Kräutern zu. Und wie immer verspricht auch diese Sendung Spaß, Spannung und Informationen rund ums Thema Angeln.