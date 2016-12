Die Kampfsportlerin Nicole Berg ist mit einem Sportpokal erschlagen worden. Hat ihre ständige Geldnot mit ihrem Tod zu tun? Oder war es die Affäre mit ihrem Trainer? Staatsanwalt Bernd Reuther muss einen schwierigen Fall lösen. Noch komplizierter wird es, als Reuther erfährt, dass der Trainer der neue Partner von Oberstaatsanwältin Heinlein ist. Reuther muss ihr unangenehme Fragen stellen. Die Nachbarin Nadine Wolf hat nichts von dem Mord an Nicole Berg mitbekommen. Ein Obdachloser hat in der Nacht jedoch einen Mann gesehen, der sich an das Haus herangeschlichen hat. Nicole war Mitglied in einem Kampfsportclub, in dem Nadine Wolfs Bruder Patrick als Trainer arbeitet. Sie war eine der besten Kampfsportlerinnen im Club. Dort weiß man allerdings auch, dass Nicole häufiger in Geldnot war und gern über ihre Verhältnisse gelebt hat. Als im Lauf der Ermittlungen klar wird, dass Patrick Wolf erst kürzlich eine Affäre mit dem Mordopfer hatte und gleichzeitig der neue Lebensgefährte der leitenden Oberstaatsanwältin Heinlein ist, kommt Staatsanwalt Bernd Reuther in eine unerwartete Bredouille. Könnte Oberstaatsanwältin Heinlein etwas mit dem Mord zu tun haben? Oder gar ihr 17-jähriger Sohn Tobias?