Ein kleiner Magnet - kann er "pur+"-Moderator Eric Mayer anziehen? Sogar mehrere Menschen? Ein Auto? Am Max-Planck-Institut in Stuttgart testet "pur+" die Magnetkraft mit Experimenten. Brechstange, Eiswasser oder Flammenwerfer - was kann die Anziehungskraft zerstören? Wie können Menschen auf einer Metallplatte schweben? Und: Wie orientieren sich Tiere am Magnetfeld der Erde? Die zwölfjährige Theresa schickt ihre Brieftauben in einen Wettkampf.