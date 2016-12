Das Sportjahr 2016 findet mit der Gala "Sportler des Jahres" einen festlichen Abschluss. Bereits zum 70. Mal werden die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres geehrt. Die wahlberechtigten Sportjournalisten haben wieder die Qual der Wahl. Verdient haben es im Jahr der Fußball-EM und der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele viele. In Rio holten deutsche Athleten bei Olympia 17 Mal Gold, zehn Mal Silber und 15 Mal Bronze. Gewinnt bei den Männern Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen oder setzt sich Paralympics-Sieger Markus Rehm durch? Ein weiterer Kandidat: "Titelverteidiger" Jan Frodeno. Dem Sportler des Jahres 2015 gelang das Kunststück, zum zweiten Mal nacheinander den Ironman auf Hawaii zu gewinnen. In Rio beeindruckte Vielseitigkeitsreiter Michael Jung ebenso wie Kanute Sebastian Brendel. Die Leichtathleten stellten mit Thomas Röhler und Christoph Harting zwei Olympiasieger. Oder rast Formel-1-Pilot Nico Rosberg ganz nach vorn? In Rio Silber, wenig später die Nummer eins der Tennis-Welt: Angelique Kerber gehört zu den Favoritinnen bei den Frauen. Zwei Grand-Slam-Titel 2016. Doch starke Konkurrentinnen lauern: Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier und Rad-Olympiasiegerin Kristina Vogel. Außenseiterchancen haben unter anderen Barbara Engleder, Olympiasiegerin im Schießen, und Paralympics-Champion Vanessa Low. Frauen-Power auch bei den Mannschaften? Die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst begeisterten an der Copacabana zu später Stunde. Die Fußballerinnen holten bei Olympia ebenso Gold wie die Dressur-Equipe. Gold gab es auch für beide Doppelvierer im Rudern. Oder reicht es für die Handball-Europameister?