ZDF-Fernsehgarten on tour - Adventsausgabe aus Garmisch-Partenkirchen Heute | ZDF | 11:50 - 13:55 Uhr | Show Infos

Mehr Termine Inhalt Gastgeberin Andrea "Kiwi" Kiewel hat ihren Aufenthalt im winterlichen Garmisch-Partenkirchen verlängert. Am vierten Adventssonntag stimmt die Show auf das kommende Weihnachtsfest ein. Die Gäste: Kastelruther Spatzen, Angelo Kelly & Family, Vanessa Tuna, Vintage Vegas, The Dark Tenor, Feuerherz, Franziska Wiese, Oonagh und viele andere. Mit Rosi Mittermaier und Ehemann Christian Neureuther geben sich die wohl berühmtesten Einwohner von Garmisch-Partenkirchen ein Stelldichein bei Andrea Kiewels Adventsshow. Sie verraten unter anderem, wie und mit wem sie das kommende Weihnachtsfest feiern werden. In kurzen Filmen werden ganz besondere Orte und Menschen sowie die schönen Landschaften rund um Garmisch-Partenkirchen porträtiert. Original-Titel: ZDF-Fernsehgarten on tour Laufzeit: 125 Minuten Genre: Show, D 2016 Regie: Thomas Raab Gäste: Gäste: Feuerherz, Rosi Mittermaier, Vanessa Tuna, Franziska Wiese, Vintage Vegas, Angelo Kelly, Kastelruther Spatzen, Oonagh, The Dark Tenor