Pilze Spuk im Bärstadtwald: Bärstadt freut sich auf das jährliche Pilzfest und das große Pilze-Sammeln. Aber in diesem Jahr macht ein Unwesen den Wald unsicher. Niemand traut sich mehr hinein - außer Fritz Fuchs. Er verspricht das Geheimnis um das rätselhafte Wesen zu lösen. Kann es wirklich sein, dass sich ein Troll hier breit gemacht hat, um alle zu vertreiben? So wie in der alten Sage? Herr Paschulke ist sich sicher und will Fritz bei der Suche helfen, wie ungewöhnlich. Bärstadts Bürgermeisterin und Caro vom Naturschutzbund hoffen jedenfalls, dass Fritz den Fall schnell lösen wird, damit dass schöne Pilzfest doch noch stattfinden kann. Die Wunder vor der Türe entdecken! Mit spannenden Geschichten und verblüffendem Wissen aus Natur, Umwelt und Technik begeistert "Löwenzahn" Kinder und Familien. Alle Folgen und mehr Information zur Sendung auf www.zdftivi.de.