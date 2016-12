Nur noch wenige Türchen sind am Adventskalender zu öffnen, dann feiern die Deutschen das Fest, für das sie jedes Jahr größten Aufwand betreiben: Weihnachten. Wenn wochenlange Vorbereitungen und Stressattacken überstanden sind, wird's hoffentlich gemütlich. Im Kreis von Familie und Freunden lässt man das Jahr in Ruhe ausklingen. Das ist heute so. Und "Damals war's" ebenso. Hartmut Schulze-Gerlach legt in der Spezial-Ausgabe "Weihnachten war's" viele Erinnerungen auf den bunten Teller: Was waren die Festtags-Kracher im Fernsehen? Was bedeutete Weihnachten in der DDR? Welche Geschenke waren IN? Welche Musik lief um Weihnachten in den Hitparaden? Und woher kommen eigentlich Weihnachtsmann und Weihnachtsbaum? Zusätzlich präsentiert Hartmut Schulze-Gerlach Kurioses rund ums Fest, Bürger Lars Dietrich kümmert sich um den Baum und es gibt eine weihnachtliche Hitgeschichte. Präsente aus den Fernseharchiven bringen Boney M., Chris Rea, Helga Hahnemann, Frank Schöbel & Aurora Lacasa, Shakin Stevens, Kylie Minogue, Margot Ebert & Heinz Quermann, Ella Endlich u.a.