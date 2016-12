Let's Be Cops - Die Party Bullen Heute | Pro7 | 20:15 - 22:20 Uhr | Actionkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Eine Schnapsidee bringt zwei Loser-Kumpel in Teufels Küche: Justin und Ryan verkleiden sich für ein Kostümfest als Polizisten. Als sie auf dem Heimweg prompt für echte Cops gehalten und erstmals respektiert werden, wollen sie die Sache noch etwas ausreizen. Sie legen sich kurzerhand ein gebrauchtes Polizeiauto zu und gehen als Fake-Polizisten auf Streife. Doch die Gangster, mit denen es die beiden bald zu tun bekommen, sind verdammt echt. Ihr Spaß wird langsam, aber sicher gefährlich. (SV1) Original-Titel: Let's Be Cops Laufzeit: 125 Minuten Genre: Actionkomödie, USA 2014 Regie: Luke Greenfield FSK: 6 Schauspieler: Ryan Jake Johnson Justin Damon Wayans jr. Segars Rob Riggle Josie Nina Dobrev Mossi James D'Arcy Pupa Keegan Michael Key