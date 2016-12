Mehr Duellanten gab es noch nie bei Klein gegen Groß: 50 Absolventen der Polizeischule Walsrode fordern 50 Berliner Grundschüler zum großen Rope-Skipping-Duell. Für manche ist Seilspringen an sich schon eine Herausforderung, zum richtigen "Klein gegen Groß"-Duell wird es aber, wenn pro Team 50 Leute gleichzeitig antreten. Denn nur wenn das Timing bei jedem Einzelnen ganz genau stimmt, schafft es die ganze Mannschaft über das Seil. Klar, dass sich die Bundespolizei im Duell mit den Steppkes aus Berlin keine Blöße geben will. Dass man mit einer Bierbank mehr machen kann als nur darauf zu sitzen, beweisen Tommy (11) und Schlagerstar Vanessa Mai beim Bank-Boulder-Duell. Wer schafft es in einer Minute öfter, sich unter der Bank hindurch zu hangeln, ohne dabei den Boden zu berühren. Ein Duell, das beiden viel Kraft und Geschick abverlangt. Vanessa Mai ist der Shooting-Star in der deutschen Schlagerszene und wurde 2016 mit dem Echo Pop geehrt. Ihr aktuelles Album "Für Dich " verkaufte sich bereits mehr als 100.000 Mal und erreichte damit Goldstatus. "Andere spielen mit dem Computer, ich fahr lieber Traktor", sagt Johannes (13) über sein Hobby. Seit er mit sieben Jahren zum ersten Mal mit dem Trecker über den Hof der Familie fuhr, dreht sich bei Johannes alles um Fahrzeuge und Motoren. Im Duell bei "Klein gegen Groß" tritt er an, um Traktoren mit Marke und Modell zu erkennen. Und das ausschließlich am Motorengeräusch. Diese und fünf weitere Duelle der kleinen Herausforderer mit ihren prominenten Gegnern gibt es bei "Klein gegen Groß", dem unglaublichen Duell am 17. Dezember ab 20:15 Uhr im Ersten.