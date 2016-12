15. Spieltag, u. a.: RB Leipzig — Hertha BSC. Das erste Buli-Duell zweier Klubs aus dem Osten der Republik seit fast acht Jahren (damals Energie Cottbus — Hertha) steigt unter besten Voraussetzungen: Berlin (o.) und Leipzig sind aktuell Spitzenteams. Am vergangenen Wochenende verloren aber beide. - Fußball: Bundesliga, 15. Spieltag, TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund (Fr.), FC Schalke 04 - Sport-Club Freiburg, 1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV, FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach, SV Werder Bremen - 1. FC Köln, RB Leipzig - Hertha BSC, VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (18.30), SV Darmstadt 98 - FC Bayern München (So.), Bayer 04 Leverkusen - FC Ingolstadt 04 (So.)