Daniel Fröhlich und Semra Koray schweben im siebten Himmel. Sie überlegen sogar zusammenzuziehen. Ayla ist entzückt, so könnte sie mit Schweinchen Rudi unter einem Dach leben. Auch Opa Oskar freut sich, dass sein Sohn eine so nette Frau gefunden hat. Fritz hält dagegen: Kann Papa das allen Ernstes tun? Hat er etwa Mama schon vergessen? Eine Verbündete findet Fritz in Melinda.