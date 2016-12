Shary und Ralph haben das V verlegt, verraten aber, was der Buchstabe alles bedeuten kann - in der Kunst, bei den Römern, in Mathe, Physik, auf Auto-Nummernschildern und in Bio! Woher kommt das "V"-Zeichen für Sieg? Wer beim Mau-Mau oder beim Radrennen gewonnen hat, der hält gerne Zeige- und Mittelfinger in die Luft. So will er (oder sie) zeigen, wer der Sieger ist. Wer das Handzeichen erfunden hat, darüber gibt es mehrere Geschichten und alle haben mit Kriegen zu tun. In Amerika bedeutet das Finger-"V" trotzdem "Peace", also Frieden. Wann gibt man Fersengeld? Was ist Eisstockschießen? Wohin verschwinden Wiese, Gras oder Blumen, wenn länger eine Folie oder eine Mülltonne drauf liegt? Wie kommen Läuse in die Haare? Und warum fühlen sie sich dort besonders wohl? - Wohin verschwinden Wiese, Gras oder Blumen, wenn länger eine Folie oder eine Mülltonne drauf liegt?