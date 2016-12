Shary und Ralph: Casino Deluxe: Wissen ist keine Schande, finden Shary und Ralph, und sorgen wie in jeder Sendung für fünffachen Wissenszuwachs: fünf Fragen, fünf Antworten, fünf Ah(a)-Erlebnisse. Dieses Mal in "Wissen macht Ah!": Shary und Ralph öffnen heute die Türen zu einem ganz besonderen Ort: Sie nehmen ihre Zuschauer mit ins Casino sogar die minderjährigen. In edlem Ambiente und eleganter Abendgarderobe präsentieren sie die Besonderheiten von Würfeln und erklären so den Unterschied zwischen Mathematik und Zauberei. Außerdem haben sie die Antworten auf folgende fünf Fragen: Was ist der Nobelpreis? Und warum gibt es keinen für Mathematik? Jedes Jahr am 10. Dezember wird der Nobelpreis verliehen und zwar schon seit 1901. Menschen oder Organisationen werden mit ihm für herausragende Leistungen geehrt. Der Nobelpreis geht auf den schwedischen Erfinder und Industriellen Alfred Nobel zurück. Aber in welchen Kategorien wird er verliehen und warum ist ausgerechnet Mathe nicht dabei? Ralph weiß die Antwort. Warum ist ein Handballfeld größer als ein Tennisplatz? Warum wiegt ein Würfel Hefe genau 42 Gramm? Woher kommen die Notfallrufnummern 110 und 112? Warum heißt es "Bank" und warum "bankrott"? "Wissen macht Ah!" im Internet: www.wissen-macht-ah.de