1955. Benedikt wächst nach dem Tod seiner Mutter bei seinen Großeltern auf dem Land auf. Das ungeliebte "Besatzerkind" träumt von der Aufnahme bei den Wiener Sängerknaben. Mithilfe des Chorleiters Max Goldberg macht sich Benedikt an die Verwirklichung seines großen Traums. Österreich, 1955. Das zehnjährige "Besatzerkind" Benedikt, ein ungeliebter Waisenjunge, der bei seinen Großeltern auf dem Land aufwächst, träumt von der Aufnahme bei den Sängerknaben. Eine Tournee mit den Sängerknaben sieht er als seine einzige Chance, seinen Vater, einen amerikanischen Besatzungssoldaten, der nichts von ihm wissen kann, zu finden. Alles, was er hat, ist eine Melodie, die seine Mutter ihm zu Lebzeiten vorgesungen hat. Mit der Hilfe der Großmutter und des Kapellmeisters Max Goldberg, eines aus den USA nach Wien zurückgekehrten Juden, schafft Benedikt das Unmögliche. Doch bei den Sängerknaben gerät er vom Regen in die Traufe. Der Konkurrenzkampf unter den Jungs ist hart. Neulinge werden grob behandelt. Talent alleine genügt nicht, um in den Chor für die Amerikatournee aufgenommen zu werden. Benedikt freundet sich mit Max' Vater Siegfried an, der die schreckliche Zeit des Nationalsozialismus überlebt hat. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach der Familie, die Benedikt seit dem frühen Tod seiner Mutter nicht mehr hatte.