Der Film "Rheingold" zeigt den Fluss ausschließlich aus der Vogelperspektive. So rücken die Mythen des Flusses, seine Traditionen und Probleme in ein neues Licht - glitzernde Rheinauen erinnern an die Karibik, Schwemmwiesen sehen aus wie die Serengeti. Als "Vater Rhein" verleiht Ben Becker dem Fluss seine Stimme in der Ich-Form und nimmt den Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise. Die Sprecherin Anne Moll übernimmt die dokumentarischen Passagen des Films und bildet ein Pendant zur mystischen Tonalität des Rheins. Eine eigene Note setzt die Filmmusik der Experimentalkünstler Steffen Wick und Simon Detel, die Leitmotive aus dem Werk Richard Wagners zu Filmmusik verarbeitet haben und damit dem Rhein eine eigene Emotionalität geben. Die filmische Reise führt insgesamt durch sechs Länder. Es ist ein bildgewaltiger und poetischer Film, der viele unbekannte Gesichter des gewaltigen Flusses zeigt und seine Mythen, Traditionen und Innovationen in ein neues Licht rückt sowie ganz unerwartete Facetten des Rheins aufdeckt.