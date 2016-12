Sechs Acts, die die Jury besonders begeisterten, wurden im Laufe der Staffel mit einem Goldenen Buzzer direkt ins Finale befördert. Angel Valentine Flukes (28), Sängerin aus Mallorca Patrick & Zdenek, Tänzer aus Tschechien Alina Ruppel (20), Kontorsionistin aus Leipzig Emil Kusmirek (26), Tänzer aus Finnentrop Thomas Stieben (35), Sänger aus Offingen Gebrüder Scholl, Akrobaten Die anderen Bewerber, die die Jury in den Castings überzeugten, erhielten einen "Supertalent-Stern" und damit die Chance, in die engere Auswahl fürs Finale zu kommen. Am Ende der letzten Castingshow entschied die Jury aus Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Victoria Swarovski über die weiteren sechs Kandidaten, die ins große Finale einziehen dürfen: Carlos Zaspel (19), Akrobat aus Berlin Alex& Barti, Puppenspieler aus Kopenhagen Mannheimer Schule 2.0, Musiker und Tänzer aus Mannheim Annette & Yannick, Tänzer Stephanie & Dan, Feuershow aus England Salvatore Scire (13), Sänger aus Hainburg