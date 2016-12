Der Hobbit 3: Die Schlacht der Fünf Heere Heute | RTL | 20:15 - 23:00 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Nachdem der Drache Smaug die Stadt Esgaroth zerstört hat, verweigert Thorin Eichenschild der Bevölkerung jegliche Hilfe. Als Bilbo zu vermitteln versucht, sieht König Thorin (Richard Armitage) ihn als Verräter. Die Drachenkrankheit hat von ihm Besitz ergriffen, weshalb er für Gold, Macht und vor allem den legendären Arkenstein alles aufs Spiel setzt. Doch auch Elben, Menschen und Orks erheben Anspruch auf den Schatz. Original-Titel: The Hobbit: The Battle of the Five Armies Laufzeit: 165 Minuten Genre: Fantasyfilm, NZ, USA 2014 Regie: Peter Jackson FSK: 12 Schauspieler: Gandalf Sir Ian Murray McKellen Bilbo Beutlin Martin Freeman Thorin Eichenschild Richard Armitage Dwalin Graham McTavish Elrond Hugo Weaving Saruman Christopher Lee