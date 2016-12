Eine Elfe zu Weihnachten Heute | VOX | 20:15 - 22:00 Uhr | Weihnachtskomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Sarah und Scott Vancamp betreiben einen Weihnachtsladen. Die Adventszeit bedeutet für die zwei nur Stress, das Fest selbst lässt sie kalt. Santa Claus schickt die hübsche Elfe Christine (Summer Glau), um den Vancamps den Glauben an Weihnachten zurückzugeben. Original-Titel: Help for the Holidays Laufzeit: 105 Minuten Genre: Weihnachtskomödie, USA 2012 Regie: Bradford May Schauspieler: Christine Summer Glau Sara VanCamp Eva La Rue Dave Gabriel John Brotherton Scott VanCamp Dan Gauthier Ally VanCamp Izabela Vidovic Will VanCamp Mason Cook Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets