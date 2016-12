Themen: Populismus, Demokratieverdrossenheit, Hass und Angst - Ein Blick ins Jahr 2017: Was bleibt, was kommt und wie gehen wir damit um? / Was haben ein Teebeutel, ein Gummibärchen und Donald Trump gemeinsam? Sie gehören zum Kosmos des Star-Illustrators Christoph Niemann... / Vollkommene Schönheit - die Bilder von Heinrich Kühn: Zum 150. Geburtstag des Pioniers der Farbfotografie / Aus der Provinz an die Scala und die Met: Pretty Yende - die neue Stimme aus Südafrika / Abgründig, elegant und hochaktuell: "Nocturnal Animals" - der neue Film des Modeschöpfers Tom Ford - Populismus, Demokratieverdrossenheit, Hass und Angst: Ein Blick ins Jahr 2017: Was bleibt, was kommt und wie gehen wir damit um?