"Kuckuck! ruft's aus dem Wald ..." Der Frühling ist da, und mit ihm Riesensorgen für Nelly: Ihre Mutter Susanne hat ein Top-Job-Angebot aus dem fernen Dubai angenommen, doch Nelly will nicht in die Wüste! Sie will bei ihren Freunden im Schwarzwald bleiben, und natürlich bei "ihrer" Familie, den Hansens. Um sie abzulenken, vertraut Dr. Philip Hansen seiner Lieblingsnichte ein aus dem Nest gestoßenes Vogelkind an. Nelly kümmert sich aufopfernd um das Kleine - schließlich fühlt sie sich selbst, als wolle man sie aus ihrem gemütlichen Nest werfen! Mit ihrem besten Freund Pawel zusammen macht sie sich auf die Suche nach der Vogelmutter - und nach einem eigenen Versteck, um nicht fliegen zu müssen ...