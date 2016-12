Law & Order: New York Heute | VOX | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Detectives nehmen die Ermittlungen auf, nachdem sie von einem Priester um Hilfe gebeten wurden: Eine seiner Schülerinnen erwartet ein Kind – obwohl sie angeblich noch Jungfrau ist. Die Untersuchungen führen erst zu einem Mitschüler, dann zu einem verdächtigen Lehrer und schließlich zu einem Ehepaar, das der New Yorker Highsociety angehört. Deren Sprössling gibt an, der Vater des Babys des Mädchens zu sein – es war eine Vergewaltigung… Original-Titel: Law & Order: Special Victims Unit Untertitel: Blutsbrüder Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2011 Regie: Tom DiCillo Folge: 3 FSK: 12 Schauspieler: Olivia Benson Mariska Hargitay Nick Amaro Danny Pino Christopher Meloni Amanda Rollins Kelli Giddish Odafin Ice-T John Munch Richard Belzer Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets