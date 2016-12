Die Ferienromanze zwischen Sandy aus Australien und dem toughen US-Boy Danny Zuko findet ihr jähes Ende, als sie zurück in ihre Heimat muss. Doch Amor meint es gut mit den beiden, denn Sandys Familie zieht in die USA, wo sie Danny unerwartet an ihrer Schule wiedertrifft. Doch bis zum gemeinsamen Glück gilt es noch einige Hürden zu meistern...