Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurden von den Nazis in Nacht- und Nebelaktionen Unmengen an Gold und anderen Wertgegenständen versteckt. So soll ich irgendwo im Erdreich in der Umgebung der beschaulichen bayerischen Ortschaft Mittenwald ein sagenhafter Goldschatz befinden. Zusammen mit einem Profi begibt sich das Team von Abenteuer Leben auf Schatzsuche.