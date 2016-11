Die einen nennen ihn einen heruntergekommenen Obdachlosen, die anderen einen erleuchteten Propheten. Niemand weiß seinen richtigen Namen, aber jeder kennt ihn: Jesaja, den Verirrten, der seit Jahr und Tag auf seinem Stammplatz vor der Bank steht und den Passanten und Kunden von Schuld, Sühne, Vergebung und Erleuchtung predigt. Als ein Überfall auf die Bank stattfindet, der ein Todesopfer fordert, und die SOKO 5113 die Ermittlungen aufnimmt, steht Jesaja auf einmal im Mittelpunkt - denn er ist der einzige, der den Täter gesehen haben müsste. Das Dilemma ist nur: Der Prophet spricht ausschließlich in Bibelzitaten. Und so sind Hauptkommissar Schickl und sein Team zum ersten Mal gezwungen, die alttestamentarischen Weisheiten in die Gegenwart zu übersetzen - und dadurch einen skrupellosen Mörder an seiner nächsten Tat zu hindern.