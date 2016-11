Aufruhr in der Freiherr-von-Tiller-Kaserne: Oberfeldwebel Tanja Degen ist bei einem scheinbaren Fluchtversuch von der Wache erschossen worden. Ein Versehen? Oder doch ein gezielter Anschlag? Das Opfer ist die Tochter des hochdekorierten Obersts a.D. Degen. Hauptkommissar Schickl entschließt sich, einen seiner Beamten undercover in die Kaserne einzuschleusen. Er ahnt nicht, in welche Gefahr er Susanne von Hagenberg damit bringt. Das Pionierausbildungszentrum geriet nicht zuletzt durch die selbst in Bundeswehrkreisen umstrittenen Methoden des Oberstleutnant Kallmann unter "Beschuss".