"Zurück zu dir!" heißt der Schlagersong, mit dem Tommy Falter sein Comeback plant. Doch nicht jeder gönnt ihm seinen Erfolg. Besonders nicht Falters ehemaliger Keyboarder Jürgen Hesse. Dieser bestreitet als mittelmäßiger Klavierlehrer seither mehr schlecht als recht sein Leben. Hesses Erscheinen auf Falters kleinem Konzert, endet mit einem Eklat. Am nächsten Morgen wird in einem Waldstück Hesses Leiche gefunden - ein Fall für die SOKO 5113. Hauptkommissar Schickl und sein Team sind gezwungen, in eine Welt einzutauchen, die aus großen Gefühlen, aber auch enttäuschten Hoffnungen und mörderischen Intrigen besteht - und die Schickls empfindlichen Hörnerv auf eine mehr als harte Probe stellt.