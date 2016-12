Im Problembezirk La Roseraie wird es gefährlich: Shams will eigentlich nicht mehr im Drogengeschäft arbeiten und neu anfangen. Um sich über Wasser zu halten und seine Probleme mit Morphée zu regeln, lässt er sich aber trotzdem auf einen Deal mit Youss ein und stiehlt ein mit Drogen beladenes Auto. Gemeinsam mit Big Ben macht Shams noch dazu das Lager von Morphée ausfindig. Von den dort gelagerten Drogen behalten Big Ben und er die Hälfte, dann verrät er das Versteck an die Bürgermeisterin Zohra Kateb. Nachdem Aminata von Morphée schwer misshandelt wurde, ist die Zivilcourage von Shams Großmutter Djemila geweckt: Sie will Morphée die Stirn bieten. Djemila und die Bürgermeisterin Zohra Kateb weisen Morphée vorerst in seine Schranken, bis er brutal zurückschlägt: Krawalle im Viertel, die Verwüstung von Djemilas Wohnung und ein Brandanschlag auf die Bürgermeisterin sind die Konsequenzen. In Spanien fällt Anna die Leitung des Bordell-Clubs Princess schwer: Die Prostituierten sind aufmüpfig und die Schulden bei El Feo immer noch nicht bezahlt. Obwohl Anna jetzt mit Yassine zusammen ist, lehnt sie seine Hilfe ab. Sie will endlich unabhängig sein und die Geschäfte alleine regeln. Als sie zwei Dealer belauscht, die über Schwierigkeiten im Geschäft klagen, kommt ihr eine Idee, wie sie das Princess vor dem Ruin retten kann. Sie holt Nadja zurück und verlangt von El Feo eine Ladung Cannabis. El Feo hat seine Vergiftung schließlich doch überlebt und verbringt Zeit mit der schwangeren Ärztin Inès, für die er Gefühle zu hegen scheint …